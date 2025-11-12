Abodi: "Palermo, lo stadio "Barbera" in competizione per Euro 2032" ​​

Andrea Abodi, ministro dello Sport e per i Giovani, è stato intervistato per il Corriere dello Sport e ha parlato dell’imminente scelta degli stadi italiani che ospiteranno le partite di Euro 2032. Tra questi, ci potrebbe essere anche il “Renzo Barbera” di Palermo.

“Per l’Olimpico sono stati previsti investimenti significativi, apprezzati da UEFA e FIGC – dice – . Lo stadio della Juventus va già bene, gli altri tre saranno scelti dalla Federazione e proposti a ottobre 2026: è una vera e propria competizione tra Firenze, che ha già il cantiere aperto, Milano, Bologna, Cagliari, Napoli, Salerno e Palermo. Hanno manifestato interesse anche Genova, Verona e Bari. E fuori dalla selezione ci sono Venezia, Empoli e Como. Mi sembra un bel cambio di passo”.

Il Governo ha deciso di dotarsi di un Commissario sugli stadi. Il nome scelto è quello di Massimo Sessa: “Un ingegnere di riconosciuta competenza e autorevolezza. Presiede il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, è tra gli esperti più qualificati del settore. Ha un mandato di 7 anni – afferma Abodi – . Potrà avvalersi della collaborazione dei sindaci, sia che venga dato loro il ruolo di sub-commissario o meno. Sono tutti interessati ad avvalersi di questo strumento“.







