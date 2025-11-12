Palermo, trovato l'accordo per la risoluzione del contratto di Verre ​​

Il Palermo ha raggiunto l’accordo con Valerio Verre per la risoluzione del contratto, che era in scadenza a giugno 2027. Una lunga mediazione che si è conclusa nelle ultime ore, dopo settimane in cui il centrocampista era stato escluso dalla rosa.

Già all’inizio dell’estate, Verre era stato considerato fuori dal progetto tecnico. Durante la sessione di calciomercato non è però riuscito a trovare una nuova sistemazione, rifiutando diverse offerte, anche provenienti dall’estero. Una scelta che ha irritato la società rosanero, la quale ha infine deciso di procedere con la risoluzione consensuale. Ora il giocatore, da svincolato, potrà cercare una nuova squadra, ma potrà essere tesserato soltanto a partire da gennaio.

Si chiude così la terza esperienza di Verre a Palermo. Arrivato giovanissimo in Sicilia, aveva collezionato 20 presenze nella stagione 2013/14, contribuendo alla promozione in Serie A con Iachini in panchina. Tornato nel gennaio 2023, ha disputato 14 partite con due gol, mentre nella scorsa stagione ha totalizzato 28 presenze e altrettante reti.







