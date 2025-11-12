Palermo, Joronen salta il ritiro con la Finlandia: ma con l'Entella ci sarà ​​

Non desta preoccupazione l’infortunio di Jesse Joronen. Il portiere del Palermo ha lasciato il ritiro della Finlandia per un lieve problema fisico. In accordo con la federazione, la società rosanero ha deciso di farlo rientrare in città per precauzione, così da consentirgli di recuperare pienamente.

Joronen avrebbe dovuto difendere i pali della nazionale il 14 novembre contro Malta, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, e il 17 novembre nell’amichevole con Andorra. Tuttavia, l’11 novembre la federazione finlandese ha comunicato ufficialmente che il portiere non avrebbe preso parte al ritiro a causa dell’infortunio.

Il rientro anticipato non desta però particolari timori: la sua presenza non è in dubbio per la prossima sfida del Palermo contro l’Entella, in programma il 22 novembre dopo la sosta. Un appuntamento importante per la squadra di Inzaghi, chiamata a reagire dopo la sconfitta con la Juve Stabia.







Joronen, autentico punto di riferimento tra i pali, ha giocato tutte le partite di Serie B tranne la prima contro la Reggiana, garantendo solidità e sicurezza. Solo Thiam del Monza lo precede nella classifica dei portieri con più clean sheet: sei gare senza subire gol contro le cinque del numero uno rosanero.

