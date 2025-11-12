Napoli, riprendono gli allenamenti ma Conte non c’è. Assenza concordata con il club

Il Napoli riprende gli allenamenti dopo la batosta di Bologna ma non c’è Antonio Conte. Nessun campanello d’allarme come potrebbe pensare qualcuno, viste le recenti dichiarazioni del tecnico: l’assenza del tecnico era già prevista e concordata con il club, rientrerà il 17 novembre.

Il comunicato

“Il Napoli ha ripreso gli allenamenti nella giornata odierna. Gli azzurri sono stati impegnati in una seduta pomeridiana, svolgendo una fase di attivazione e a seguire lavoro tecnico-tattico. Mister Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre”.