Il Palermo torna al lavoro, rosanero a Torretta sotto la guida di Inzaghi
Smaltita la delusione di Castellammare di Stabia, il Palermo torna al lavoro. I rosanero si sono ritrovati a Torretta sotto la guida di Filippo Inzaghi. “I rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno svolto un’esercitazione sul possesso palla e un lavoro aerobico”, si legge nel comunicato del Palermo sul sito ufficiale.
Il prossimo impegno del Palermo è in programma sabato 22 novembre alle ore 15 in casa della Virtus Entella: Inzaghi ha quindi, in virtù della sosta delle Nazionali, più di una settimana di tempo per rimettere i rosanero in carreggiata.
Gli unici calciatori che non sono a disposizione di Inzaghi sono Pohjanpalo e Bereszynski, convocati dalle rispettive Nazionali. Rientra a Palermo Joronen, inizialmente convocato dalla Finlandia ma colpito da un lieve problema fisico.
1 thought on “Il Palermo torna al lavoro, rosanero a Torretta sotto la guida di Inzaghi”
Oggi siamo a mercoledì .
Se le sono sudate le maglie per avere questo riposo