​​


Gattuso: “Delusione? 6 sudamericane dirette al Mondiale, non l’Italia ai playoff”

Redazione 12/11/2025 18:36
Gennaro Gattuso si sbraccia in panchina per le decisioni arbitrali - foto ANSA - StadioNews.it

Vedere il girone Sudamericano con 6 squadre dirette che vanno al Mondiale porta del rammarico“. Gennaro Gattuso commenta ai microfoni di Sky Sport la formula delle qualificazioni al campionato del mondo, che a suo parere potrebbe avvantaggiare più le nazionali sudamericane rispetto a quelle europee.

La delusione è quella, non gli spareggi – continua Gattuso -. Questo raduno non era semplice. Complimenti ai ragazzi per la professionalità e la voglia che stanno dimostrando”.

Sulla partita contro la Moldovia: “Ci saranno dei cambi.  Scamacca e Raspadori partono dall’inizio, gli manca del minutaggio, ma saranno loro i due che partiranno titolari”.



