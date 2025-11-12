Pescara, Gorgone è il nuovo allenatore: ha già diretto il primo allenamento ​​

Giorgio Gorgone è il nuovo allenatore del Pescara. Il club non lo ha annunciato con il consueto comunicato ufficiale, ma attraverso il report della seduta pomeridiana odierna, in cui ha diretto il suo primo allenamento.

Gorgone prende il posto di Vivarini, esonerato dopo un avvio di stagione deludente: una sola vittoria in campionato – contro l’Empoli – a fronte di cinque pareggi e sei sconfitte. L’obiettivo ora è chiaro: invertire la rotta e provare a risalire dal penultimo posto in classifica.

Il comunicato del Pescara

Prima giornata di lavoro in casa Delfino Pescara 1936 per il neo tecnico BiancAzzurro Giorgio Gorgone, che questo pomeriggio ha diretto la sua prima seduta d’allenamento sul terreno dello Stadio Mastrangelo di Montesilvano.







LEGGI ANCHE

IL PALERMO E LA CRISI DEL GOL