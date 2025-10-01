Palermo, l'1 novembre il 125° anniversario: contest per le scuole elementari ​​

Un mese al 125° anniversario dalla fondazione del Palermo: per l’occasione il club rosanero propone un Contest che coinvolgerà tutte le scuole elementari della città, invitate a creare degli striscioni per l’avvenimento.

Il comunicato

Il 1° novembre 2025 il Palermo FC celebrerà il 125° anniversario dalla sua Fondazione. Per l’occasione, sono in programma diverse iniziative in città nelle settimane precedenti per coinvolgere la comunità locale e festeggiare insieme ai tifosi questa importante ricorrenza.

I bambini sono il futuro di questa storia, coloro i quali dovranno scriverla nei prossimi anni. Per questo, il Palermo organizza un contest che coinvolga tutte le scuole elementari di Palermo. Ogni scuola potrà infatti proporre, a seguito di un concorso interno, uno striscione realizzato dai bambini dell’istituto per augurare buon compleanno al Palermo.







Gli striscioni più belli, verranno realizzati ed esposti nella parte superiore della gradinata Renzo Barbera durante la partita dell’anniversario: Palermo-Pescara in programma l’1/11 alle 19:15.

Il processo per partecipare sarà il seguente:

Ogni scuola che parteciperà dovrà proporre uno striscione che celebri il 125° anniversario del Palermo tramite auguri, disegni o altro.

Lo striscione dovrà essere obbligatoriamente composto da almeno uno o più dei seguenti colori: rosa, magenta, bianco, oro. Il disegno dovrà essere inviato, in formato JPEG, PNG o PDF, compilando l’apposito form in fondo a questa pagina, entro e non oltre le 23:59 del 16/10/2025. Il Palermo sceglierà i disegni vincitori e provvederà a realizzarli. I bambini delle scuole vincitrici saranno invitati allo Stadio Renzo Barbera alcuni giorni prima della partita dell’anniversario (1/11).

Le scuole che non risulteranno vincitrici avranno comunque uno spazio di visibilità pubblica in cui verrà mostrato lo striscione, attraverso i canali ufficiali del Palermo

Tutti gli striscioni dovranno essere pensati con una struttura orizzontale, secondo le seguenti proporzioni: 188cmX620cm.

Il tema è assolutamente libero: una scritta, un’illustrazione, un mix di entrambi, purchè si rispettino le proporzioni e rimanga centrale il concept della celebrazione del 125simo anniversario e della storia del Palermo.