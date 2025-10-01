Spezia, Lapadula avverte il Palermo: "Dobbiamo cambiare rotta" ​​

Gianluca Lapadula ha ritrovato il gol in Serie B. L’attaccante è in netta ripresa dopo un periodo complicato, ma la sua rete non è bastata allo Spezia per vincere contro la Reggiana. La squadra di D’Angelo è il prossimo avversario del Palermo.

Il bomber commenta così il momento della squadra e avverte il Palermo: “Ormai conosco i ragazzi da un po’ e devo dire che di personalità ne hanno tanta. Lavorano molto bene, hanno grande voglia. È un momento così. Tra di noi dobbiamo cambiare la rotta. Non per l’atteggiamento, ma una spia di allarme si è accesa”.

Sul rapporto con Luca D’Angelo, dice: “Lo seguiamo, assolutamente. Non c’è mai stato alcun dubbio. Io ho massimo rispetto per l’allenatore, fino alla fine avrà il nostro appoggio e ribadisco che non c’è mai stato un dubbio su questo”.







