Gautieri: "Il Catania può puntare a vincere il campionato" ​​

Carmine Gautieri, ex allenatore di Taranto e Avellino tra le altre, è stato intervistato per TMW e ha parlato dei campionati di Serie B e C, indicando il Catania tra le favorite per la promozione in cadetteria.

“Il Catania può puntare a vincere il campionato. Ci si aspettava qualcosa dal Perugia e bisogna fare i complimenti alla Triestina per la reazione”, afferma.

Sulla B, dice: “Il Frosinone sta dando continuità. Poi può esserci sempre la sorpresa. La squadra ciociara sta dando fastidio a tutti. E occhio anche all’Avellino“.







