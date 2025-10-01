Catania, Dini: "Nello spogliatoio non ci sono problemi, siamo coesi" ​​

Andrea Dini, portiere del Catania, è stato uno dei migliori in questo inizio di stagione. L’estremo difensore è stato intervistato per “La Sicilia” e ha parlato del momento della squadra, a secco di vittorie da quattro partite.

“Sono qui per parare. Capitano gare in cui effettui un solo intervento, altre in cui sei chiamato maggiormente in causa. L’importante è tenere la porta chiusa. Tutte le gare sono complicate“, afferma.

“Nello spogliatoio non ci sono problemi, siamo coesi e al di fuori del campo stiamo bene insieme – continua – . Lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo, per primo l’allenatore, con cui si va d’accordo. In questi momenti si vede la forza di un gruppo. Abbiamo margini di progresso enormi e solo con il lavoro potremo fare un passo in più per avere i tre punti. Ci sta una gara giocata in modo meno brillante in due trasferte di fila”.







