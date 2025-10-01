Palermo - Venezia 0 - 0, le pagelle dei quotidiani ​​

Poteva finire peggio. Il Palermo pareggia contro il Venezia un match che avrebbe potuto anche perdere e qualche voto nei giornali di oggi è comprensibilmente sotto la sufficienza. Rosanero, però, ancora imbattuti.

I voti:

Giornale di Sicilia: Joronen 6; Pierozzi 5.5 (dal 1′ s.t. Peda 6), Bani 6,5, Ceccaroni 5; Diakité 6 (dal 40′ s.t. Bereszynski s.v.), Segre 6, Blin 6, Giovane 5.5 (dal 12′ s.t. Gomes 5,5), Augello 5.5 (dal 1′ s.t. Gyasi 5.5); Brunori 5.5 (dal 12′ s.t. Le Douaron 5,5), Pohjanpalo 6.

La Repubblica: Joronen 6.5; Pierozzi 6 (dal 1′ s.t. Peda 6), Bani 7, Ceccaroni 6; Diakité 6 (dal 40′ s.t. Bereszynski s.v.), Segre 6, Blin 6.5, Giovane 5.5 (dal 12′ s.t. Gomes 6), Augello 6 (dal 1′ s.t. Gyasi 5.5); Brunori 5 (dal 12′ s.t. Le Douaron 5,5), Pohjanpalo 5.5.







Corriere dello Sport: : Joronen 6,5; Pierozzi 6 (1′ st Peda 6), Bani 6, Ceccaroni 5; Diakitè 6 (40′ st Bereszynski sv), Segre 6, Blin 6, Giovane 5,5,

(13′ st Gomes 6), Augello 5,5 (1′ st Gyasi 5,5); Brunori 5,5 (13′ st Le Douaron 5,5), Pohjanpalo 5,5.

Gazzetta dello Sport: in aggiornamento