MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Contro il Parma il Palermo ha incassato tre reti per la prima volta in stagione. Un 3 – 3 che poteva comunque essere evitato visto il doppio vantaggio guadagnato e un dato importante per la difesa che inizia a scricchiolare.

Sono dodici le reti incassate nelle ultime otto gare per che il Palermo che al Tardini ha qualche colpa sia sul 2-3 che sul pari definitivo dei crociati. Nella prima occasione l’errore parte da un rinvio impreciso di Soleri.

Nella seconda è “un patatrac collettivo tra Henderson che commette un fallo inutile a centrocampo, Aurelio che si fa passare Charpentier alle spalle e Pigliacelli“, si legge sul Giornale di Sicilia. Una situazione che è peggiorata dopo il k.o. di Ceccaroni

LEGGI ANCHE

PALERMO, BIFFI A REPUBBLICA

PALERMO, SOLITI LIMTI E PAURE

PALERMO – PISA, INFO BIGLIETTI