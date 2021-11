MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Più che una panchina, una miniera d’oro“. Questo l’incipit del Giornale di Sicilia che loda le prodezze dei subentrati del Palermo. La rete del raddoppio firmata Soleri nella sfida in casa contro la Paganese ne è l’esempio.

Adesso sono 5 le marcature segnate dall’ex Roma e tutte partendo dalla panchina. L’ultima volta che aveva segnato era circa un mese fa a Vibo Valentia: in quell’occasione i rosa vinsero 3 – 1 contro la Vibonese.

I subentrati, fino a questo momento, hanno totalizzato otto gol e due assist. In tutto sono: 5 reti di Soleri, 2 Brunori (Campobasso, Virtus Francavilla) e 1 Silipo (Potenza). Nessuno in Serie C ha una migliore produzione offensiva dalla panchina.

