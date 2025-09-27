Palermo, l'inizio del Cesena è da record. Al Manuzzi solo un successo per i rosa ​​

Il Palermo si prepara alla sfida per il primo posto in classifica contro il Cesena che storicamente è un cliente scomodo. I bianconeri sono imbattuti in ben 25 dei 32 incontri giocati contro i rosa in serie B, frutto di 11 vittorie 14 pareggi e 7 sconfitte.

Inoltre, nelle 16 volte che il Palermo ha incontrato il Cesena a casa sua è riuscito a vincere solo una volta con 10 vittorie dei romagnoli e 5 pareggi. L’unico successo, infatti, risale alla stagione 1979-80.

Il Cesena ha 10 punti in classifica come i rosa ed è un ruolino di marcia da record. visto che non avevano mai conquistato 10 punti nelle prime quattro giornate di campionato





