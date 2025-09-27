Serie A, 5a giornata: si parte con Como - Cremonese, poi il big match Juve - Atalanta ​​

Redazione 27/09/2025 09:59

Il Como ospita la Cremonese che non vince da due match, ma i fari sono puntati sul big match delle 18 tra Juventus e Atalanta. Stasera l’Inter in trasferta a Cagliari e domani la gran parte delle sfide con un’altra partita tra big: Milan – Napoli. Lunedì Genoa – Lazio chiude il programma.

IL PROGRAMMA

Sabato 27 settembre 2025

Como – Cremonese: ore 15.00



Juventus – Atalanta: ore 18.00

Cagliari – Inter: ore 20.45

Domenica 28 settembre 2025

Sassuolo – Udinese: ore 12.30

Pisa – Fiorentina: ore 15.00

Roma – Verona: ore 15.00

Lecce – Bologna: ore 18.00

Milan – Napoli: ore 20.45

Lunedì 29 settembre 2025

Parma – Torino: ore 18.30

Genoa – Lazio: ore 20.45

