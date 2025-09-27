Serie A, 5a giornata: si parte con Como – Cremonese, poi il big match Juve – Atalanta
Il Como ospita la Cremonese che non vince da due match, ma i fari sono puntati sul big match delle 18 tra Juventus e Atalanta. Stasera l’Inter in trasferta a Cagliari e domani la gran parte delle sfide con un’altra partita tra big: Milan – Napoli. Lunedì Genoa – Lazio chiude il programma.
IL PROGRAMMA
Sabato 27 settembre 2025
Como – Cremonese: ore 15.00
Juventus – Atalanta: ore 18.00
Cagliari – Inter: ore 20.45
Domenica 28 settembre 2025
Sassuolo – Udinese: ore 12.30
Pisa – Fiorentina: ore 15.00
Roma – Verona: ore 15.00
Lecce – Bologna: ore 18.00
Milan – Napoli: ore 20.45
Lunedì 29 settembre 2025
Parma – Torino: ore 18.30
Genoa – Lazio: ore 20.45