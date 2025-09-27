Palermo - Venezia, nuova promo e biglietti disponibili anche nel settore ospiti ​​

Il Palermo ha reso noto che, dopo l’autorizzazione delle Autorità di Pubblica Sicurezza, i tifosi rosanero potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti in occasione della gara contro il Venezia, valida per la 6a giornata di Serie B e in programma martedì 30 settembre alle ore 20.30 allo stadio “Renzo Barbera”. La vendita è riservata esclusivamente ai residenti in Sicilia.

Il club invita i sostenitori a recarsi con largo anticipo all’impianto, così da evitare disagi e rallentamenti ai tornelli. L’accesso al settore ospiti sarà regolato dai sei varchi (dal n. 1 al n. 6) della Curva Sud.

I tagliandi sono disponibili fino a esaurimento posti attraverso il circuito Vivaticket (online e punti vendita autorizzati in tutta Italia, incluso il SiamoAquile Bar&Store del Barbera). I prezzi sono i seguenti: 22 euro intero, 18 euro ridotto (donne, Over 65 e Under 16). Attiva anche la “Promo Family”: biglietto Under 14 al costo simbolico di 1 euro, acquistabile contestualmente a un tagliando intero e fino a un massimo di due ticket agevolati.







