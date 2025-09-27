Primavera, seconda sconfitta di fila per il Palermo: è 1 - 0 contro l'Ascoli ​​

Seconda sconfitta di fila per la Primavera del Palermo. I rosanero hanno perso 1 – 0 sul campo dell’Ascoli. Decisivo il gol Finotti al minuto 35’.

È partito male il percorso della Primavera rosanero. In tre partite, il Palermo ha racimolato un solo punto, frutto del pari al debutto contro il Crotone.

Il prossimo impegno per la squadra di Del Grosso è la gara con il Pescara, in programma il 4 ottobre. L’allenatore ha così commentato la partita: “Non si può rimproverare nulla ai ragazzi che hanno dato segnali importanti. È stata una partita decisa da un episodio, bisogna dare tempo a questo gruppo. C’è stata la voglia di raddrizzarla: nel secondo tempo abbiamo provato ad alzare il baricentro alla ricerca della soluzione giusta. Partite come queste non lasciano rimpianti, se non per qualche errore commesso. È un percorso di crescita: l’atteggiamento dei ragazzi è quello giusto. Sono convinto che la ruota girerà e i risultati arriveranno”.





