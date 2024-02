Palermo, Lund: “Non siamo soddisfatti, ma questa sconfitta non cambia niente”

“Orgoglioso di aver segnato il mio primo gol, soprattutto qui, davanti ai miei tifosi. Dispiace però che non abbia aiutato a vincere“. L’amarezza del difensore del Palermo, Kristoffer Lund, intervistato da Sky Sport sulla sconfitta con la Ternana.

“Questa sconfitta non cambia niente – dice -. Ovviamente nessuno vuole perdere, ma fa parte del gioco. Siamo una grande squadra seguita da splendidi tifosi: abbiamo tutto quello che serve per vincere”.

Lund però puntualizza. “Non siamo felici o soddisfatti, ma non ci abbattiamo. Sappiamo quello che dobbiamo fare per vincere e continueremo a farlo”.