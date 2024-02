GdS – “Palermo, altro flop con una piccola”, “La difesa torna in versione horror”

“Quello con la Ternana era l’appuntamento inaugurale di un filotto di tre partite contro squadre meno blasonate delle precedenti e si è rivelato un flop clamoroso“.

Lo scrive Alessandro Arena nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta la lente sulle sei gare interne non vinte dai rosa di cui il Catanzaro era l’unica diretta concorrente.

C’è infatti rammarico per i punti persi con Cosenza, Spezia, Lecco, Cittadella e Ternana. Adesso le sfide con Brescia e Lecco, in quest’ottica, diventano fondamentali per capire il cammino futuro.

Sul quotidiano si parla anche del ritorno della difesa “horror”, col Palermo che ha subito 5 reti in sole due gare. “Praticamente, quasi quante subite da Brunori e compagni nelle prime sei partite del 2024”, si legge.