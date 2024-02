Binda: “Il Palermo ‘piange’, ma il tempo per rimediare c’è”

Nicola Binda, noto giornalista ed esperto di Serie B, ha fatto il punto sull’ultima giornata di campionato commentando il passo falso del Palermo, che ha perso contro la Ternana al “Barbera”.

“Chi piange oggi – malgrado un mercato pure altisonante – è il Palermo, che dopo la rombante risalita s’è piantato facendo un solo punto in due partite. Nulla di drammatico, per carità: con queste distanze e con 11 turni ancora da affrontare, il tempo per rimediare c’è. Perché quel gruppone sembra destinato a mescolarsi e rimescolarsi come un mazzo di carte fino all’ultima giornata. Con sei scontri diretti ancora da giocare (a cominciare domenica da Como-Venezia) e tante trappole disseminate qua e là, soprattutto sui campi delle pericolanti”, si legge sulla Gazzetta.

E sulla lotta per il secondo posto, scrive: “C’è il Venezia che, vincendo il derby con il frastornato Cittadella (sempre nei playoff malgrado le 7 sconfitte di fila), ha respinto gli assalti portati martedì sera da Cremonese e Como, che per 24 ore avevano visto la squadra di Paolo Vanoli scivolare al quarto posto. A proposito di Cremonese e Como: il loro mercato è stato decisamente di alto livello e la benzina arrivata a gennaio ha fatto alzare i giri del loro motore, basti vedere le vittorie arrivate con la prima rete di Johnsen e Falletti da una parte, e di Goldaniga (dopo la doppietta di Strefezza nei turni scorsi) dall’altra”.

