“Quattro sigarette al giorno e due caffè”, la nuova vita di Zdeněk Zeman

Non è un periodo semplice per Zdeněk Zeman. Il boemo si è dimesso da allenatore del Pescara a causa di problemi di salute ma si prepara per tornare in campo a settembre.

Il dottor Stefano Guarracini, primario di cardiologia della clinica Pierangeli di Pescara che si sta occupando della salute di Zeman, ha così commentato le condizioni del boemo: “Tutto si è svolto secondo la tabella di marcia. Il mister sta bene. I controlli post-operatori di routine hanno evidenziato un quadro molto confortante, sia per il cuore che per la carotide. Zeman osserverà un periodo medio-breve di recupero di un paio di mesi per ricominciare meglio di prima“.

Zeman ha dovuto promettere al medico di “fumare solo quattro sigarette al giorno (prima ne fumava 60, ndr.)” e di bere al massimo “due/tre caffè” (in precedenza erano almeno 6-7, ndr.), mentre sul fronte alimentare il boemo si è impegnato a ridurre le quantità e a evitare troppi condimenti.

LEGGI ANCHE

PALERMO, DA ‘CAMPIONI’ A ‘BROCCHI’ IN SOLI TRE GIORNI