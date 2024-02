Brescia – Palermo, le probabili formazioni: qualche cambio per Corini

(AGGIORNATO IL 27 FEBBRAIO, ORE 11.35). Ecco le probabili formazioni di Brescia – Palermo, match valido per la 28a giornata della Serie B 2023/24 (appuntamento sabato 2 marzo, alle ore 14.00, stadio “Mario Rigamonti” di Brescia):

BRESCIA (4-3-2-1) Avella; Dickmann, Papetti, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera, Bertagnoli; Bianchi, Galazzi; Moncini.

Indisponibili: Andrenacci, Cistana, Lezzerini, Fogliata

Squalificati: Van de Looi

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Coulibaly (Gomes), Segre; Di Mariano, Ranocchia, Di Francesco (Traorè); Brunori.

Indisponibili: Desplanches, Lucioni

Squalificati: /

L’ultima gara del mini-ciclo di partite ravvicinante impone riflessioni sulla formazione da schierare a Brescia. Eugenio Corini valuta qualche cambio rispetto al match con la Ternana ma non dovrebbero esserci rivoluzioni. Il tecnico ha l’organico (quasi) al completo, quindi può scegliere in libertà il miglior undici. Gli indisponibili sono Desplanches e Lucioni.

DIFESA

In porta è confermato Pigliacelli. A destra dovrebbe giocare ancora Diakité, mentre al centro ci sono Nedelcearu e Ceccaroni. Sulla sinistra spazio a Lund, reduce dal bellissimo gol segnato contro la Ternana.

CENTROCAMPO

Diversi dubbi in questo reparto. Corini potrebbe concedere una chance a Coulibaly, che farebbe rifiatare Gomes. Segre, invece, va verso la conferma. Stulac, col nuovo modulo, sembra più dietro nelle gerarchie. Valutazioni anche su Ranocchia, apparso un po’ in calo dal punto di vista fisico, ma è molto probabile che venga schierato ancora dal primo minuto.

ATTACCO

Sulla destra dovrebbe essere confermato ancora Di Mariano, mentre sulla sinistra potrebbe tornare Di Francesco dal primo minuto, con Traorè in panchina ma pronto a subentrare a partita in corso. Brunori è intoccabile come punta centrale.

