Brescia – Palermo, arbitra Rutella di Enna: quel precedente col Catania in C…

È Daniele Rutella della sezione di Enna l’arbitro designato per Brescia – Palermo, gara in programma sabato 2 marzo alle ore 14. Il ‘fischietto’ siciliano ha già incrociato i rosa in questa stagione, ma ha anche diretto un recente derby contro il Catania.

Rutella ha arbitrato Catania – Palermo, terminata 2 – 0, del 12 dicembre 2021. In quella gara ci furono ben tre espulsioni, compresa quella di Almici per aver strattonato un giovane raccattapalle. In stagione, invece, Rutella ha arbitrato Ternana – Palermo, partita finita 1 – 1.

Il primo assistente designato è Ceccon, il secondo è Ricci. Come quarto uomo è stato scelto Gauzolino mentre al Var c’è Valerio Marini; l’Avar è Francesco Meraviglia.

LA DESIGNAZIONE COMPLETA

BRESCIA – PALERMO Sabato 02/03 h. 14.00

RUTELLA

CECCON – RICCI

IV: GAUZOLINO

VAR: MARINI

AVAR: MERAVIGLIA

