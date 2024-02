Palermo Futsal Club, vittoria col Club 83 e primo posto in Coppa

Vittoria e primo posto per il Palermo Futsal Club. La squadra di Gentile batte il Club 83 con il risultato di 1- 2 e chiude il girone della Coppa Trinakria a punteggio pieno con 12 punti.

Il Palermo trova il vantaggio dopo nemmeno sessanta secondi con Lopes. Il Club 83 non molla e pareggia con Anfuso, che approfitta di un errore di Scozzari. Il secondo tempo si gioca a ritmi bassi, così il gol decisivo arriva solo nel finale: La Fiura riceve il pallone, si gira e, complice una deviazione, batte il portiere del Club 83.

Torna a vincere il Palermo Futsal Club dopo il pari in campionato contro il Futsal Club Monreale. Il prossimo appuntamento per la squadra Gentile è previsto per sabato contro l’Iccarense, formazione che si ritrova al quarto posto con 19 punti.

