Palermo, multa salata del Giudice Sportivo: 5 mila euro per “lancio di bottigliette”
Il Palermo multato dal Giudice Sportivo: il provvedimento contro il club rosanero arriva per via del comportamento dei tifosi durante il match contro il Bari. Rosa punti per “avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco numerose bottigliette di plastica”.
Il provvedimento
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco numerose bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Tra gli altri provvedimenti ci sono anche tre giornate di squalifica a Cherubini (Sampdoria) e Duncan (Venezia):
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
CHERUBINI Luigi (Sampdoria): per avere, al 31° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente alla gamba un calciatore della squadra avversaria.
DUNCAN Joseph Alfred (Venezia): per avere, al 48° del secondo tempo, colpito con violenza la coscia di un calciatore della squadra avversaria che si trovava a terra.