Udinese – Palermo, le formazioni ufficiali
Inzaghi sceglie la strada dell’ampio turnover. L’allenatore dà spazio a chi ha giocato meno in campionato: spazio a calciatori come Veroli, Gomes, Blin, Giovane, Corona… c’è Vasic, al debutto stagionale.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 18.30)
UDINESE (3-5-2): 90 Sava; 27 Kabasele, 16 Palma, 28 Solet; 59 Zanoli, 24 Piotrowski, 8 Karlstrom (C), 38 Miller, 11 Kamara; 10 Zaniolo, 18 Buksa.
A disposizione: 1 Nunziante, 41 Venuti, 2 Goglichidze, 4 Lovric, 6 Egana, 7 Gueye, 9 Davis, 13 Bertola, 14 Atta, 19 Ehizibue, 29 Camara, 31 Kristensen, 32 Ekkelenkamp, 33 Zemura, 77 Rui Modesto.
Allenatore: Runjaić.
PALERMO (3-4-2-1): 66 Joronen; 27 Pierozzi, 29 Peda, 72 Veroli; 11 Gyasi, 6 Gomes (C), 28 Blin, 17 Giovane; 21 Le Douaron, 14 Vasic; 31 Corona.
A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Ranocchia, 15 Nicolosi, 18 Avena, 20 Pohjanpalo, 32 Ceccaroni.
Allenatore: Inzaghi.
Arbitro: Andrea Zanotti (Rimini).
Primo assistente: Vittorio Di Gioia (Nola).
Secondo assistente: Giuseppe Di Giacinto (Teramo).
Quarto ufficiale: Zufferli Luca (Udine).
VAR: Baroni Niccolò (Firenze).
AVAR: Alessandro Prontera (Bologna).