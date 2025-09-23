Udinese – Palermo 2 – 0 / LIVE | Fine primo tempo

46′ p.t. – FINE PRIMO TEMPO.

45′ p.t. – GOL DI MILLER. Brutta palla persa da Giovane, parata di Joronen e gol di testa di Miller sulla ribattuta, 2 – 0 per l’Udinese.

41′ p.t. – GOL DI ZANIOLO. Decisiva la deviazione di Veroli, che beffa Joronen, bianconeri in vantaggio 1 – 0.







39′ p.t. –Veroli prova a colpire di testa da dentro l’area di rigore dell’Udinese. Tiro debole e parato da Saba, ma il Palermo non ha intenzione di smettere.

37′ p.t. – Ammonito Kabasele per fallo su Corona.

34′ p.t. – Potenziale occssione per il Palermo: Veroli ci prova di destra sugli sviluppi di un corner, ma il difensore non impatta bene forse per paura di subire fallo.

31′ p.t. – Il Palermo è sicuramente la squadra che ci sta credendo di più delle due: i rosanero continuano a spingere e creare azioni pericolose, con l’Udinese che fatica a giocare.

25′ p.t. – Ennesima occasione per Corona: grande palla di Le Douaron e conclusione al volo del giovane centravanti, tiro alto sopra la traversa.

23′ p.t. – Zaniolo si accentra e calcia col sinistro: Joronen respinge bene.

18′ p.t. – Il Palermo recupera ancora palla e va al tiro con Corona: questa volta il palermitano sbaglia la conclusione, troppo debole.

17′ p.t. – Quarta occasione per Corona, questa la più pericolosa: miracolo di Sava sulla conclusione ravvicinata.

14′ p.t. – Solo il Palermo in campo: i rosa recuperano palla e vanno al tiro con Le Douaron, ma la difesa friulana respinge.

12′ p.t. – Terza conclusione di Corona: questa volta colpo di testa, specialità della casa, sugli sviluppi del corner: palla fuori di pochissimo.

11′ p.t. – Palermo con personalità: sugli sviluppi di un calcio d’angolo di nuovo Corona tenta la conclusione, altro corner per i rosa.

10′ p.t. – Palermo vicino al vantaggio: Gomes recupera palla, Vasic serve Corona che calcia di sinistro, para bene Sava.

9′ p.t. – L’Udinese adesso prende in mano il possesso del gioco: rosa compatti in difesa.

5′ p.t. – Le Douaron viene mandato a rete ma stoppa male la palla, il guardalinee aveva però alzato la bandierina.

4′ p.t. – Joronen compie il primo intervento: Miller prova lo scavetto su imbucata di Zaniolo, bene il portiere rosanero.

ORE 18.30 – INIZIA LA PARTITA. Il Palermo in completo rosa attacca da sinistra verso destra, Udinese in maglia bianconera.

Il Palermo torna in campo per i sedicesimi di Coppa Italia. I rosanero affrontano l’Udinese, reduce dalla pesante sconfitta contro il Milan. A partire dalle ore 18.30, la diretta testuale del match su Stadionews.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 18.30)

UDINESE (3-5-2): 90 Sava; 27 Kabasele, 16 Palma, 28 Solet; 59 Zanoli, 24 Piotrowski, 8 Karlstrom (C), 38 Miller, 11 Kamara; 10 Zaniolo, 18 Buksa.

A disposizione: 1 Nunziante, 41 Venuti, 2 Goglichidze, 4 Lovric, 6 Egana, 7 Gueye, 9 Davis, 13 Bertola, 14 Atta, 19 Ehizibue, 29 Camara, 31 Kristensen, 32 Ekkelenkamp, 33 Zemura, 77 Rui Modesto.

Allenatore: Runjaić.

PALERMO (3-4-2-1): 66 Joronen; 27 Pierozzi, 29 Peda, 72 Veroli; 11 Gyasi, 6 Gomes (C), 28 Blin, 17 Giovane; 21 Le Douaron, 14 Vasic; 31 Corona.

A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Ranocchia, 15 Nicolosi, 18 Avena, 20 Pohjanpalo, 32 Ceccaroni.

Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Andrea Zanotti (Rimini).

Primo assistente: Vittorio Di Gioia (Nola).

Secondo assistente: Giuseppe Di Giacinto (Teramo).

Quarto ufficiale: Zufferli Luca (Udine).

VAR: Baroni Niccolò (Firenze).

AVAR: Alessandro Prontera (Bologna).

