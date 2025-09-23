Udinese – Palermo, Ranocchia sostituito dopo venti minuti: la motivazione
La partita di Filippo Ranocchia contro l’Udinese è durata appena venti minuti. Il numero 10 rosanero, subentrato a inizio ripresa al posto di Gyasi, è stato costretto a lasciare il campo per un presunto problema fisico.
Ranocchia ha abbandonato il terreno di gioco toccandosi la coscia destra, probabilmente a causa di un fastidio muscolare e Inzaghi ha deciso subito di sostituirlo per non rischiare nulla. Al suo posto è entrato Segre, che si è sistemato in mediana accanto a Gomes.
Le condizioni del centrocampista saranno da valutare nei prossimi giorni, soprattutto in vista della trasferta di sabato 27 settembre alle ore 15.00 contro il Cesena, gara in cui Ranocchia — sempre titolare finora — rischia di dover dare forfait.
3 thoughts on “Udinese – Palermo, Ranocchia sostituito dopo venti minuti: la motivazione”
E questo è il risultato di una partita inutile di coppa…gli infortuni
Perché farlo giocare sul 2-0 ? Errore di Pippo
Pensiamo al campionato,ma il Palermo ha dimostrato che in B farà la differenza.Cmq usciti con onore.