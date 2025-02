Palermo, Nedelcearu all’Akron Togliatti: manca solo l’ufficialità

Ormai si attende solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare prestissimo. Ionut Nedelcearu è diretto in Russia all’Akron Togliatti dopo essere stato escluso dalla lista over del Palermo.

Henry rimane. Il centrale rumeno, invece, ha già lasciato ieri la Sicilia dopo esser arrivato nel 2022 e aver collezionato in totale 68 presenze realizzando due gol.

Lo riporta il Giornale di Sicilia che spiega come il club russo abbia tempo fino a giovedì 20 febbraio per ufficializzare il suo arrivo. Intanto, Nedelcearu parte per la sua nuova avventura.