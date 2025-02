Palermo, Pohjanpalo incontra i tifosi al “Barbera” / FOTO-VIDEO

Joel Pohjanpalo incontra i tifosi del Palermo: il calciatore finlandese è stato “travolto” dall’affetto dei supporters rosanero, entusiasti del suo arrivo all’ultimo giorno di mercato. L’attaccante ha firmato un contratto pluriennale con il Palermo e guiderà l’attacco rosa già dalla partita contro lo Spezia.

Pohjanpalo, accompagnato dalla moglie Cathalina e dal figlio, ha incontrato i tifosi al “Renzo Barbera”, dove si è intrattenuto per firmare autografi e concedere foto ai tifosi, molti dei quali hanno anche deciso di acquistare la sua maglia (ha scelto la numero 19). Il finlandese si è affacciato sul piazzale antistante lo stadio e, difronte 500 tifosi circa, ha detto: “Sono molto felice di essere qui. Scriviamo la storia, forza Palermo!“.

Già nel primo pomeriggio i tifosi hanno cominciato a mettersi in fila per incontrare Pohjanpalo: i primi 70 ad acquistare la sua maglia, come comunicato dal Palermo, hanno avuto anche l’occasione di incontrarlo in prima persona all’interno dello stadio. Il centravanti aveva già lasciato un bel ricordo al “Barbera”, quando la scorsa stagione, dopo aver segnato una doppietta, era uscito tra gli applausi scroscianti del pubblico presente. Applausi ancora più forti quelli sentiti in occasione del suo primo incontro con i tifosi.





L’attaccante è arrivato a Palermo nella serata del 3 febbraio, ultimo giorno di mercato, insieme all’altro acquisto, Emil Audero. I due hanno già svolto il primo allenamento con la squadra e saranno già disponibili per la partita contro lo Spezia, dove partiranno sicuramente titolari.





