Serie B, ora gli svincolati: la Sampdoria libera Kasami. Balotelli…

La sessione di calciomercato invernale è finita ma i club di Serie B (e delle altre categorie) possono ancora rinforzarsi tramite i calciatori svincolati. Tante squadre possono decidere di puntellare le proprie rose e sfruttare delle occasioni dell’ultimo minuto, altre si stanno invece liberando di calciatori che non fanno più parte del progetto.

Tra queste c’è per esempio la Sampdoria, che ha deciso di risolvere il contratto di Pajtim Kasami, centrocampista che è stato per esempio anche accostato al Palermo. Il calciatore potrebbe fare al caso di diversi club di Serie B. Stessa sorte per Francesco Scafetta, che non è più un calciatore del Bari ed è libero di accasarsi in altre squadre.

C’è poi il caso Balotelli: diversi esperti di mercato escludono che il calciatore possa finire nel mercato degli svincolati, ma una sua permanenza al Genoa è da escludere. Per questo motivo è più che probabile che il calciatore venga ceduto all’estero, in campionati dove il mercato in entrata è ancora aperto.