Palermo, capitan Brunori accoglie i nuovi acquisti a Torretta

Emil Audero e Joel Pohjanpalo cominciano a prendere confidenza con la nuova realtà rosanero. Gli ultimi due acquisti in mattinata si sono recati al centro sportivo di Torretta per conoscere i compagni e svolgere il primo allenamento in gruppo.

Il Palermo ha pubblicato sui social un video dell’arrivo a Torretta dei due acquisti. Audero e Pohjanpalo sono stati accolti da capitan Matteo Brunori, che ha abbracciato entrambi. Curioso il saluto all’attaccante finlandese, un “ciao bomber” che fa già sognare i tifosi.

Pohjanpalo sarà presentato ai tifosi nel pomeriggio allo stadio “Renzo Barbera”. A partire dalle ore 18.00, l’attaccante saluterà i supporters che si raduneranno nel piazzale dell’impianto di viale del Fante.





A seguire, i primi 70 tifosi che acquisteranno la maglia gara con la personalizzazione gratuita di Pohjanpalo presso lo store dello stadio avranno la possibilità di incontrare il calciatore in uno speciale Meet & Greet dedicato, in cui si potrà ricevere l’autografo sulla stessa maglia acquistata e scattare una foto.

Ciascuna di queste 70 maglie darà diritto d’accesso a un solo tifoso, a eccezione dei tifosi minorenni che potranno essere accompagnati da un adulto. A partire dalle ore 17.00 i partecipanti al Meet & Greet potranno accedere alla fila in ordine di arrivo nella zona bar dello stadio.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO GETTA LA ‘MASCHERA’