Trapani, Antonini: “Peccato per Balotelli”. Tweet di fuoco contro un suo giocatore

Valerio Antonini non è mai banale. Il suo utilizzo della piattaforma ‘X’ è particolare: spiega trattative di mercato, retroscena sulla squadra… Ultimamente, il patron del Trapani ha approfondito la questione relativa a Mario Balotelli e ha svelato i particolari di quella che poteva essere la cessione del centrocampista Giuseppe Carriero.

Antonini, durante un’intervista rilasciata alla Tgr Sicilia, ha parlato così di Balotelli: “Credo che non ci siano più le condizioni per l’approdo di Balotelli al Trapani. Siamo già in 24 in rosa e stiamo decidendo di far uscire un difensore. Peccato per Balotelli. Sarebbe stato un grosso colpo soprattutto di immagine, ma questo non significa che non lo faremo più avanti”.

Sempre sul tema del calciomercato, il presidente del Trapani, con un tweet infuocato, ha attaccato Carriero a causa della mancata conclusione dell’accordo con la Ternana. Il presidente ha inoltre comunicato che Carriero è stato escluso dalla lista dei 23 giocatori disponibili per il campionato di Serie C, mettendolo ufficialmente fuori rosa.





“Da oggi non mi sorprenderò più di nulla. Da giorni, per una giustificazione che credevo fosse nobile, Carriero con nuovo procuratore, all’anagrafe Felice Piccoli, mi chiede di essere ceduto ed andare a giocare vicino Milano per motivi di famiglia. Poi più nulla fino alle 13 di oggi (giorno 3 febbraio, ndr.) dove il giocatore dichiara di voler andare alla Ternana! (eh sì, vicino a Milano.. du passi)”.

“Mi chiama un certo Giuseppe Mangiarano (noto alle cronache per i danni recati a Trapani di cui parlerò in un tweet che farò prossime ore) che mi manda addirittura la bozza dell’accordo in bollo con una proposta di acquisto di 70,000 €. Mi costringono a comprare velocemente un nuovo centrocampista che avevamo in mente di prendere a giugno, a cifre più elevate essendo le ultime ore di mercato. E non appena firmato il nuovo centrocampista, se ne escono che non hanno l’accordo con il giocatore, l’indice di liquidità non gli permette di comprare nessuno più e lasciano quel c….ne di Carriero ora fuori rosa da noi“, scrive Antonini.

