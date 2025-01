Calciomercato, Trapani extralusso: Antonini stuzzica Balotelli, piace Candreva

Il Trapani sogna in grande. Il patron Antonini vuole rinforzare l’organico per migliorare una classifica che non rispecchia la qualità della squadra. Gli ultimi nomi che circolano sono extralusso.

Il grande sogno del Trapani è Mario Balotelli. Il bomber, attualmente al Genoa, non sta trovando spazio nello scacchiere di Patrick Viera, dove ha collezionato 56 minuti di gioco senza segnare alcun gol.

A tal proposito, si è espresso lo stesso presidente del Trapani, che su X ha scritto:”Mario Balotelli… Sarebbe un piacere averlo a Trapani con noi… un campionissimo a cui darei il massimo della protezione e supporto per fargli vivere al meglio il campo. Mario ci vieni? Io sono pronto a parlarne…”.





Ma non finisce qui. Il Trapani sogna anche un altro grande nome: l’ex Inter e Lazio Antonio Candreva. L’esterno italiano, attualmente svincolato dopo l’esperienza alla Salernitana, potrebbe rappresentare un’idea concreta per rinforzare la squadra.

