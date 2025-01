Messina, Modica si dimette: panchina per il momento a Mancuso

Dopo la sconfitta contro il Crotone, Giacomo Modica ha rassegnato le dimissioni da tecnico del Messina, annunciate in conferenza stampa allo stadio “Franco Scoglio”. La decisione è arrivata dopo le contestazioni della Curva Sud, che, pur sostenendo la squadra per tutta la gara, ha espresso il proprio disappunto al termine del match.

Modica ha commentato brevemente la prestazione della squadra, sottolineando una fase iniziale positiva: “Abbiamo giocato trenta minuti di intensità contro una squadra in forma eccezionale. Tuttavia, dopo il 2 – 0, è emerso tanto buio, riflesso di un disagio che viviamo da troppo tempo”. Il tecnico ha anche difeso i nuovi acquisti, arrivati da pochi giorni, ritenendo impossibile pretendere di più da loro in così poco tempo.

Nell’annunciare le dimissioni, Modica ha spiegato la sua scelta come un atto d’amore verso il Messina e la città: “Lascio la nuova proprietà libera di scegliere un altro allenatore per il bene di tutti. Ho dato tutto me stesso, ma non sono riuscito a ripetere i successi dell’anno scorso. È giusto che l’allenatore paghi per le disfatte”. Una decisione presa con grande amarezza, ma con la consapevolezza di dover dare una svolta alla situazione.





In attesa di nominare un nuovo allenatore, il club ha comunicato che gli allenamenti saranno temporaneamente affidati a Carmelo Mancuso, tecnico della Primavera. Il direttore sportivo Domenico Roma è già al lavoro per individuare il successore di Modica, con la speranza di rilanciare il Messina dopo un periodo particolarmente difficile.

