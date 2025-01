Calciomercato Catania: Del Fabbro in arrivo, Chiricò vicino alla Ternana

Gli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato potrebbero portare diverse nell’organico del Catania. La dirigenza è al lavoro sia in entrata che in uscita, diverse trattative sono ben avviate.

Sembra imminente la firma del difensore classe 1995 Del Fabbro, in arrivo dall’Arezzo. Il giocatore può rappresentare una valida alternativa a Di Gennaro, attualmente fermo ai box per infortunio. Sempre per il reparto difensivo, il Catania spinge per il centrale del Bari Matino e per il difensore classe 2004 del Cesena, Simone Pieraccini. Quest’ultimo potrebbe arrivare in prestito, dato che il Cesena non intende cederlo a titolo definitivo.

I rossazzurri si muovono anche sul fronte attacco. L’obiettivo è Mattia Finotto della Carrarese. Il Catania ha già incassato il sì del giocatore, ora aspetta l’ok definitivo della Carrarese.





Capitolo uscite:Carpani è ormai diretto all’Ascoli e potrebbe essere raggiunto da Celli. In uscita anche Gega, ormai fuori dal progetto tecnico del Catania. Un’altra operazione in uscita per i rossazzurri è quella di Chiricò, ormai diretto alla Ternana. Nei prossimi giorni, dovrebbe arrivare l’ufficialità, ‘liberando’ così il Catania da un ingaggio elevato.

LEGGI ANCHE

PALERMO – POHJANPALO, DIALOGO COL VENEZIA