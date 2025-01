Palermo – Pohjanpalo: dialogo col Venezia per un prestito con obbligo di riscatto

Il Palermo è pronto per affondare il colpo: i rosanero stanno intensificando i contatti con il Venezia per l’approdo in rosanero di Joel Pohjanpalo, centravanti finlandese, capitano dei lagunari.

Una trattativa che è stata oggetto di discussione anche durante la puntata di Rosaenero Web&Tv: il Venezia, forse consapevole che Pohjanpalo è l’unico calciatore con un certo valore economico, ha aperto alla cessione al Palermo. Si lavora per un prestito con obbligo di riscatto che scatterebbe sicuramente in caso di promozione, ma c’è anche da capire se i due club aggiungeranno ulteriori clausole più semplici da raggiungere.

E il calciatore? Pohjanpalo si trova bene al Venezia, club del quale è capitano e con il quale ha raggiunto la promozione appena la stagione scorsa. Inoltre scendere di categoria non era sicuramente nei piani del finlandese, che sta riflettendo sul suo futuro, anche dopo che in estate sono state rifiutate delle offerte dalla Serie A.





LEGGI ANCHE

ROSAENERO WEB&TV, LA PUNTATA DEL 20 GENNAIO