Palermo – Juve Stabia, i tifosi scelgono Sirigu come migliore in campo

Il Palermo comunica il vincitore del sondaggio sul migliore in campo della partita contro la Juve Stabia: è Salvatore Sirigu il calciatore scelto dai tifosi con 2.719 voti.

Sul podio ci sono anche Ceccaroni con 266 voti, considerato il giocatore di movimento migliore in campo, e Le Douaron, autore del gol che ha consegnato i tre punti ai rosanero.

Le prestazioni di Sirigu stanno convincendo Dionisi che ha scelto di confermarlo tra i pali per due partite consecutive: il tutto era nato per l’infortunio di inizio anno di Desplanches, che però si è accomodato in panchina anche una volta recuperato.