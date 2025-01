Calciomercato Palermo, nome nuovo per la difesa: piace Magnani

Sono due gli obiettivi di mercato del Palermo: un attaccante e un difensore. Se per il reparto offensivo si sta trattando con Pohjanpalo, per quello arretrato il nome nuovo è quello di Giangiacomo Magnani, difensore centrale classe 1995, di proprietà dell’Hellas Verona.

Magnani è un difensore centrale che può giocare sia in uno schieramento a tre che a quattro. In questa stagione ha disputato 17 presenze in Serie A, di cui 11 da titolare. Si tratta di un calciatore ‘roccioso’, che fa della fisicità la sua arma migliore.

Il Palermo cerca un nuovo difensore alla luce del cambio di modulo deciso dopo la ‘rivoluzione’ di fine anno. Con lo schieramento a tre dietro, serve un centrale in più considerato che Peda, Buttaro e probabilmente anche Nedelcearu sono in uscita. Magnani completerebbe il reparto e potrebbe giocare sia da ‘braccetto’ che centrale.





Magnani potrebbe partire, nonostante stia trovando il suo spazio col Verona, perché è in scadenza a giugno e non ci sono novità in merito al suo rinnovo di contratto. Il Palermo si è interessato al giocatore e nei prossimi giorni potrebbe sferrare l’attacco decisivo. Sul difensore c’è anche l’interesse della Salernitana, che sta stravolgendo la squadra costruita in estate cercando di evitare la seconda retrocessione consecutiva.

