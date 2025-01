Palermo, altra pretendente per Nedelcearu: piace al Brescia

Il futuro di Ionuț Nedelcearu al Palermo è incerto. Il difensore rumeno, in scadenza di contratto a giugno, potrebbe lasciare il club nella sessione invernale di calciomercato. Il club rosa sembra intenzionato a cedere il giocatore, soprattutto per liberare uno slot nella lista over, visto che attualmente ha solo un posto vuoto. Tuttavia, nessuna offerta decisiva è ancora arrivata.

Tra le squadre interessate a Nedelcearu ci sono il Cosenza e la Dynamo Bucarest, ma il Brescia ha recentemente aggiunto il giocatore alla lista dei possibili rinforzi difensivi. L’infortunio di Andrea Cistana, seppur meno grave del previsto, ha spinto il club lombardo a valutare altre opzioni per rafforzare il reparto difensivo.

L’interesse del Brescia ancora non si concretizzato perché il club potrebbe anche decidere di puntare su giovani come Gabriele Calvani, preferendo investire su risorse interne piuttosto che su acquisti esterni. Nonostante ciò, la possibilità che Nedelcearu lasci Palermo rimane concreta.





LEGGI ANCHE

IL PALERMO SI GODE LE DOUARON