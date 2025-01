Il Palermo si gode Le Douaron: il francese è diventato il capocannoniere rosa

Il Palermo si gode Jeremy Le Douaron: l’attaccante francese sta vivendo un periodo di forma che lo ha portato a segnare 4 gol nelle ultime 5 partite, diventando in poco tempo il capocannoniere dei rosa (raggiunto Insigne fermo a quota 4).

Le Douaron, che fatica i primi mesi

Arrivato tra lo scetticismo generale ma forte della valutazione del cartellino (il Palermo ha speso 4,5 milioni per acquistarlo dal Brest), Le Douaron ha vissuto dei mesi difficilissimi in rosanero: partito dietro nelle gerarchie non è quasi mai riuscito a incidere nelle sue prime apparizioni con la maglia del Palermo.

Solamente colpa sua? Assolutamente no. Dionisi, che a dire il vero ha sempre creduto nel francese (così come l’allora d.s. Morgan De Sanctis, principale artefice del suo arrivo in rosanero), lo ha schierato in tutti i ruoli dell’attacco prima di trovargli quella che sembra essere la sua posizione ideale, vale a dire quella di punta di un attacco a due. “Le Douaron è un’ala destra”, aveva detto il tecnico, per poi correggersi: “Le Douaron può anche giocare a sinistra”. Visti i risultati deludenti, figli di una confusione tattica ma anche di un comprensibile periodo di adattamento, l’attaccante è presto finito nel mirino dei tifosi.





La svolta a dicembre

A fine dicembre la svolta: Dionisi, visti gli scarsi risultati ottenuti con Henry e il rapporto non idilliaco con Brunori, lancia Le Douaron da punta ed è subito premiato. Il Palermo perde a Sassuolo ma gioca bene e il francese segna il suo primo gol in rosanero. Da quel momento sono arrivati altri tre gol contro Bari, Modena e Juve Stabia. In due casi su tre sono reti decisive per i tre punti dato che la partita è finita 1 – 0 per i rosa, ma anche contro il Modena il suo gol ha chiuso una partita fino a quel momento ancora in bilico.

Che Le Douaron fosse un calciatore forte, che andava aspettato, lo hanno pensato in molti: non a caso il francese ha collezionato 33 presenze, segnando anche 4 reti nell’ultima stagione con la maglia del Brest, raggiungendo da protagonista il traguardo della qualificazione in Champions League. In carriera non è mai stato un grande goleador anche perché per la prima volta si ritrova a giocare da centravanti.

Se l’acquisto (molto oneroso) sarà giusto lo potrà dire solamente il tempo: il Palermo partiva con l’ambizione di lottare per la promozione diretta e un acquisto come quello di Le Douaron si è confermato non in linea con le esigenze dei rosa, che hanno dovuto aspettare tutto il girone d’andata per cominciare a raccogliere i frutti. Probabilmente, con il secondo posto oggi lontano 17 punti, non è folle dire che si sarebbe potuto puntare su un attaccante già pronto. La fiducia riposta in Le Douaron dall’allora d.s. De Sanctis e da Dionisi sarà ripagata solamente con un grande finale di stagione.

