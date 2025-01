Champions League, 7a giornata: Atalanta ospita Sturm Graz, Juve a Brugge

L’Atalanta non vince da cinque partite in tutte le competizioni e prova a ripartire in Champions contro lo Sturm Graz. Il Bologna accoglie il Dortmund, la Juve vola in Francia per sfidare il Brugge.

IL PROGRAMMA

Martedì 21 gennaio 2025

Atalanta – Sturm Graz: ore 18.45





Monaco – Aston Villa: ore 18.45

Atl. Madrid – Leverkusen: ore 21.00

Benfica – Barcellona: ore 21.00

Bologna – Dortmund: ore 21.00

Brugge – Juventus: ore 21.00

Liverpool – Lilla: ore 21.00

Slovan Bratislava – Stoccarda: ore 21.00

Stella Rossa – PSV: ore 21.00

Mercoledì 22 gennaio 2025

Lipsia – Sporting: ore 18.45

Shakhtar – Brest: ore 18.45

Arsenal – Din. Zagabria: ore 21.00

Celtic – Young Boys: ore 21.00

Feyenoord – Bayern: ore 21.00

Milan – Girona: ore 21.00

PSG – Man City: ore 21.00

Real M. – Salzburg: ore 21.00

Sparta Praga – Inter: ore 21.00