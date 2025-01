Palermo, agente Le Douaron: “Jeremy non molla mai. Lo volevano anche in Serie A”

“È arrivato l’ultimo giorno di mercato, doveva adattarsi al nuovo campionato, un altro stile di gioco e soprattutto alla lingua”. Si esprime così Pierre Delcher su Le Douaron.

L’agente dell’agenzia Kemari, che assiste anche Blin, ha dato il suo punto di vista sul calciatore a Tuttomercatoweb. “La posizione dove veniva schierato inizialmente non corrispondeva con le sue qualità. Jeremy è un lavoratore che non molla mai. E ora ha ripreso la sua posizione da attaccante”.

“In estate altre possibilità? Si, in Serie A. Ma il Palermo è stato convincente con il Brest e con noi. Vorrei tornare al Barbera per veder giocare insieme Alexis e Jeremy. Alexis è sulla strada giusta e presto darà una mano alla squadra”, ha concluso.