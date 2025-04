Caos Brescia: Cellino lascia lo stadio a fine primo tempo, Maran…

Non c’è pace in casa Brescia. Dopo il pesante ko interno contro il Pisa per 1 – 2, che ha certificato la terza sconfitta nelle ultime cinque partite, ha reso il clima ancora più teso. Come riportato da BresciaOggi, il presidente Massimo Cellino ha abbandonato la tribuna del “Rigamonti” già sul finire del primo tempo, segnale evidente di un forte malumore.

La posizione di Rolando Maran traballa: l’allenatore, visibilmente nervoso, ha lasciato anzitempo la conferenza stampa post partita a causa di un acceso diverbio con un giornalista. A poche giornate dalla fine del campionato, non è da escludere un clamoroso ribaltone in panchina.

Nel prossimo turno le rondinelle saranno impegnate in una trasferta cruciale sul campo del Cittadella. Una sfida salvezza vera e propria, dove sarà vietato sbagliare: il Brescia ha bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona playout e provare a salvare una stagione sempre più complicata.





