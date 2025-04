Coppa Italia, tutte le info sui biglietti per la finale tra Milan e Bologna

La finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna si giocherà martedì 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma, con diretta esclusiva su Canale 5. I tifosi delle due squadre attendono con ansia tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti, i prezzi e le modalità di acquisto. Vediamo nel dettaglio tutto ciò che è già stato reso noto.

Finale Coppa Italia: data, orario e capienza

Data : martedì 14 maggio 2025

Orario : da confermare ufficialmente, ma previsto in prima serata

Stadio : Olimpico di Roma

Capienza: circa 68.000 spettatori

La Lega Serie A ha predisposto una suddivisione dei biglietti equa: circa 30.000 tagliandi saranno destinati ai tifosi del Milan e 30.000 ai tifosi del Bologna, mentre i restanti posti saranno gestiti direttamente dalla Lega per sponsor, ospiti e autorità.

Settori dedicati a Milan e Bologna

Tifosi Milan : Curva Sud (solitamente occupata dai tifosi della Roma) e settori adiacenti

Tifosi Bologna: Curva Nord (zona solitamente riservata ai tifosi della Lazio) e settori limitrofi

Il sorteggio effettuato in Lega ha assegnato al Bologna la qualifica formale di squadra di casa.





Biglietti finale Coppa Italia Bologna – Milan: prezzi e vendita

Le società decideranno in autonomia le modalità di vendita dei biglietti. Saranno previste più fasi:

Prelazione per abbonati e possessori di Fidelity Card ;

Vendita libera solo in caso di disponibilità residua.

I prezzi ufficiali devono ancora essere comunicati, ma sulla base degli anni passati si può stimare:

Curva : 30-35 euro

Distinti : 55-60 euro

Tribuna Tevere Laterale : circa 130 euro

Tribuna Tevere : circa 170 euro

Tribuna Monte Mario Laterale : circa 180 euro

Tribuna Monte Mario: circa 220 euro

L’obiettivo della Lega Serie A è quello di arrivare al tutto esaurito.

Le squadre al Quirinale da Mattarella

Come da tradizione, nella mattina di lunedì 13 maggio, Milan e Bologna saranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato saluterà allenatori, giocatori e dirigenti di entrambe le squadre. Nel pomeriggio seguiranno le conferenze stampa pre-partita all’Olimpico.

Pallone speciale e spettacolo pre-partita

La finale si giocherà con un pallone speciale Puma realizzato per l’occasione. Prima del fischio d’inizio è previsto uno show spettacolare, sponsorizzato da Philadelphia, con musica dal vivo, ballerini, effetti speciali e coreografie. Dopo la premiazione, il cielo sopra l’Olimpico sarà illuminato dai fuochi d’artificio.

Bologna – Milan: un doppio incrocio ravvicinato

Curiosamente, Milan e Bologna si affronteranno anche in campionato pochi giorni prima della finale. La sfida di Serie A, valida per la 36a giornata, prevista originariamente per domenica 11 maggio, sarà anticipata a venerdì 9 maggio alle 20.45.