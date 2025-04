Il Lecce partirà per Bergamo, la gara con l’Atalanta si giocherà regolarmente

Atalanta – Lecce si disputerà regolarmente domenica 27 aprile alle 20.45, secondo quanto stabilito dopo il rinvio della partita. Originariamente, l’incontro era previsto per la serata di venerdì, ma è stato necessario posticiparlo in seguito alla scomparsa di Graziano Fiorita, fisioterapista della squadra salentina.

Il Lecce aveva espresso il desiderio di spostare ulteriormente la partita, chiedendo che si giocasse dopo i funerali, soprattutto considerando che l’Atalanta non aveva impegni infrasettimanali. Tuttavia, la Lega Serie A ha deciso di fissare la nuova data senza accogliere la richiesta di ulteriore rinvio o avviare trattative con il club.

Di conseguenza, la squadra guidata da Giampaolo, pur manifestando disappunto per la decisione, partirà per Bergamo il giorno stesso della partita, senza effettuare il consueto ritiro. Il Lecce, dunque, affronterà la trasferta con uno spirito di rassegnazione, essendosi visto negare ogni possibilità di ulteriore mediazione da parte della Lega.





In segno di rispetto, anche i tifosi dell’Atalanta hanno deciso di sospendere le consuete attività di tifo: non esporranno striscioni né bandiere durante la partita, per manifestare la loro vicinanza alla famiglia di Graziano Fiorita e a tutta la comunità giallorossa.