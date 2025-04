Trapani, Aronica: “Vogliamo chiudere al meglio, ma non dipende solo da noi”

Salvatore Aronica, allenatore del Trapani, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Casertana, sottolineando l’importanza della gara per il raggiungimento dell’obiettivo playoff.

“Cercheremo di chiudere nel migliore dei modi, sperando in un risultato positivo da qualche altro campo, che chiaramente ci potrà consentire di continuare l’avventura. Purtroppo il destino non è solo nelle nostre mani. Noi sicuramente abbiamo l’obbligo e l’impegno di fare una grande gara in casa, cercando di ottenere il massimo” dice l’allenatore.

Aronica poi aggiunge sui tifosi: “L’aiuto del pubblico è fondamentale. Spero in un “Provinciale” pieno e numeroso, visto gli ultimi risultati, che hanno fatto ritrovare entusiasmo per poter spingere la squadra. Necessitiamo in questo momento di un po’ di tutto per cercare di avere la meglio sulla Casertana, che verrà qui agguerrita, cercando di fare la gara”.





Aronica si è poi espresso sul rinnovo con la società granata: “Questa è stata una settimana molto importante anche per me. Ho avuto la fiducia da parte della società. Questo mi inorgoglisce, ma, a prescindere dagli aspetti personali, c’è la partita del Trapani e quindi siamo concentrati su quello che sarà la partita, che è la cosa più importante”.

LEGGI ANCHE

CATANZARO – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI