Baldini: “Appello ai tifosi? No, pensano solo al risultato. Mi dissero di star zitto…”

Parla Silvio Baldini. L’allenatore del Pescara è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Campobasso. I ‘delfini’ hanno la possibilità di blindare il quarto posto in classifica davanti al proprio pubblico. Proprio sui tifosi ha voluto soffermarsi Baldini, raccontando del duro confronto avuto con la squadra nei momenti più difficili della stagione, quando i risultati tardavano ad arrivare.

“Tifosi? Quando sono venuti a contestarci mi hanno detto a brutto muso che devo stare zitto e che avevo rotto il c… perché avevo promesso la B. Cosa volete che dica se mi hanno detto così? Premesso che non sto zitto e che non ho paura, il calcio conosce solo il risultato e se si vuole solo quello sono la persona sbagliata. Quindi niente appelli”.

Il Pescara è reduce da due vittorie consecutive, ottenute contro Gubbio e Legnago. Per gli abruzzesi basta un punto contro il Campobasso per essere certi del quarto posto che permetterebbe di iniziare i playoff dal secondo turno. La partita, valevole per il 38esimo e ultimo turno del girone B di Serie C, si disputerà domenica 27 aprile alle ore 16,30.





