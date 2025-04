Palermo, i convocati di Dionisi per la trasferta di Catanzaro

Il Palermo comunica la lista dei convocati per la trasferta di Catanzaro. Dionisi potrà contare su quasi l’intero organico, con soltanto due assenze da segnalare: Gomis e Di Francesco. Quest’ultimo, nonostante sia in fase di recupero – come confermato dal tecnico in conferenza stampa – non sarà disponibile per la sfida.

I CONVOCATI

1 Desplanches

3 Lund





4 Baniya

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Audero

14 Vasic

19 Pohjanpalo

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

24 Magnani

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

28 Blin

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu